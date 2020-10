La version boîte de Final Fantasy VII et VIII est maintenant disponible en préco sur Amazon pour 35.99€La cartouche contient Final Fantasy VII et VIII dans leurs versions presque originales.Comme le souligne Kayl, FF VII vient de la version Steam et FF VIII, il s'agit de la version Remastered. Amazon 35.99€

Who likes this ?

posted the 10/27/2020 at 09:40 AM by leblogdeshacka