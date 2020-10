Des rachats sont en cours pour promouvoir le Xbox Game PassUne annonce d'un nouveau studio le 28 Octobre selon les rumeurs.Phil Spencer: "Donc, avec la croissance (Xbox Game Pass) que nous constatons, je pense que nous serons constamment dans ce mode pour attirer plus de créateurs.""Je pense à la diversité du multijoueur en ligne et du mode solo, nous devons soutenir la diversité.J'aimerais voir plus de jeux solo de nos first party, simplement parce qu'avec le temps, nous avons grandi.""Des équipes capables de créer de nouvelles franchises, de raconter de nouvelles histoires, celles-ci sont toujours recherchées. C'est pourquoi je suis enthousiasmé par des projets comme Starfield et le prochain jeu Compulsion parce que j'aime les équipes qui pensent à de nouvelles créations."Phil déclare que de tous les jeux actuellement first party, il est le plus enthousiasmé par les nouveaux projets de The Initiative et Compulsion Games. À propos de Compulsion: "En regardant ce qu'ils vont faire ensuite, j'aime leur capacité à créer de nouveaux mondes et des environnements uniques."Phil veut permettre à Bethesda et Todd Howard de créer "les meilleurs jeux que nous ayons jamais construits"."Et je dis la même chose à propos des studios d'Arkane et d'id Software et Machine Games. Je veux qu'ils fassent le travail le plus incroyable et les soutenir dans ce sens."Phil Spencer : Si nous regardons ce que les gens jouent sur Xbox, ce à quoi les abonnés Game Pass jouent, je pense que ce qui manque à notre portefeuille, c'est un contenu informel avec un large attrait. Le contenu classé E (ESRB) n'est pas une force pour nous.