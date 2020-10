Avant on faisait ceci :[video]https://www.twitch.tv/ioopgk[/video ]ou sans le "s" [video]http://www.twitch.tv/ioopgk[/video ]je mets volontairement un espace à la fin pour que vous puissiez voir la balise.Depuis des mois, ça ne fonctionne plus l'intégration de twitch sur GK et c'est assez embêtant ....Personne à trouver une solution, j'ai essayé plusieurs méthodes, même avec les balises flash etc ... ya pas moyen, il doit avoir un truc à changer sur le site ??? du coup, ça ne va jamais revenir j'ai l'impression ... ça serait bien que ça refonctionne pour la next genOu peut être que quelqu'un a une solution ???Pour rappel, voilà comme ça se passe quand on partage un live twitch :C'est quand même mieux d'avoir directement le live visible dans l'article plutôt que d'avoir de simples liens cliquables :ou alors via 1 gif cliquable :