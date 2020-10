Alors que le Covid 19 (jamais je dirais la) est encore bien présent le MCU poursuit ses tournages et autres ajouts multiples ici et là.Nous avons appris cette semaine que le tournage de Shang-Chi était terminé... Ce qui fait donc 3 films sur 6 de la phase 4 en boite (dont 2 totalement terminés, Black Widow et Eternels).Le tournage de Spider-Man 3 à débuté la semaine dernière et Tom Holland commence dès cette semaine, Doctor Strange 2 débute dans une poignée de jour également, reste Thor 4 dont le tournage est prévu très tôt en 2021. (janvier de mémoire)En excluant WandaVision, autrement dit l'intégralité des films de la phase 4 (et une bonne partie des séries Disney+) seront en boite avant même le retour du MCU au cinéma, c'est quelque chose d'assez dingue d'imaginé la phase 4 bouclée alors que Black Widow n'est même pas encore disponible.La phase 5 quand a elle sera énormément avancé lorsque nous serons dans le boom de la phase 4 avec les tournages courant 2021 pour Black Panther 2, Ant-Man 3, Gardiens de la galaxie 3 et Captain Marvel 2.Côté série Disney+ WandaVision et What if (saison 1) sont finalisées. Falcon&TheWinterSoldier ainsi que Loki sont en phase finale question tournage, plus que quelques jours. Miss Marvel aux vues des multiples annonces de casting ne devrait pas tardé. Reste Hawkeye et She-Hulk dont la production est un chouya plus lointaine, courant 2021 sans précision tout comme Moon Knight.