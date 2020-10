Un twitte de Monsieur Yoshimi YASUDA, le président de Kadokawa Games risque de faire retentir tout les fans de J-RPG car il annonce que à l'avenir ses prochains titres seront localisés en Français. Nous pouvons donc être déjà certain que le prochain God Wars (RPG Tactics) aura donc une localisation dans notre langue, ainsi que Project Stella qui semble être un jeu avec des combats spatiaux à la Gundam sur lequel pour le moment peux de news nous sont parvenus. Maintenant reste à voir ce que l'avenir nous réservera. Il est à noter que Root Film leur prochain Visual Novel sera lui uniquement en Anglais.Trailer du premier God Wars sur Vita et PS4 :

posted the 10/26/2020 at 03:39 AM by yais9999