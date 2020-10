Petit rappel du bon plan chez la Fnac avec 10€ offert tous les 100€ d'achat avec le code POTIRONDu coup pour l'achat du collector Cyberpunk 2077, nous avons 30€ sur la carte en FNAC+ au lieu des 10€ prévu.Malheureusement, le collector est disponible uniquement sur PS4, mes versions One et PC étant en rupture.Ça fonctionne avec les accessoires PS5 et les manettes XBOX Series X.Lien