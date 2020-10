La conquête spatiale débute dès 1944, avec le professeur allemand Wernher von Braun, brillant inventeur du missile V2. Son plus grand rêve est d’envoyer un engin sur la Lune. Les Américains et les Soviétiques s’intéressent de près à ses découverte.A partir des années 1950, la guerre froide s'intensifie et la conquête de l'espace devient un enjeu primordial. L'URSS et les États-Unis se lancent alors dans une course aux satellites effrénée.Début des années 1960. Les Soviétiques ont pris une longueur d'avance en mettant sur orbite le premier satellite. Les États-Unis créent alors la NASA. Prochain objectif : le premier vol habité.Un excellent docu-fiction pour ma part. On en apprend pas mal notamment sur la collaboration entre Von Braun et Walt Disney ainsi que le personnage de Sergueï Korolev.Après en ce qui concerne la véracité des faits, c'est un docu fiction et puis les faits eux même (notamment le voyage sur la lune) font toujours autant polémique mais ça reste plaisant à regarder. On échappera pas bien sur à la caricature des soviétique