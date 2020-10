Leaks de bench de la RX 6800XT : ( N'est pas le top gamme : Concurrence la 3080 )



10 jeux présentés lors de la conférence : En 1440p, et en 4K.



En 4k, sur la moyenne de l'ensemble des jeux, la 6800XT arrive à 90fps.

La 6800XT gagne sur 5 jeux, égalise sur 2 autres, perd sur 3 derniers comparé à la 3080.



En 1440p, comme suspecté, RNDA 2 est plus consistant que son concurrent sur les plus petites résolutions, grâce à ses fréquences hautes et son moindre intérêt aux performances de computing.

Ainsi, la RX 6800XT gagne sur 8 des mêmes 10 jeux présentés, et perd sur 2.



En real time raytracing, la 6800XT semble perdre constamment, avec des performances plus semblable à la 2080Ti.



[A prendre avec beaucoup de pincette] AMD Radeon pourrait avoir un concurrent du DLSS via une update de drivers en décembre ou début 2021. Il pourrait être apparemment moins bon que DLSS 2.0 en terme de qualité d'image mais plus performant.



Comme à chaque lancement de nouvelles générations, AMD ne sait lui même pas encore les prix qu'ils vont mettre : Cela sera probablement décidé à la minute.

Ils ont de meilleurs résultats qu'anticipés, donc les prix sont encore sujet à débats.

La date de lancement n'est pas encore non plus décidé. ( Les rumeurs parlait de d'early à mi-novembre, mais rien n'est certains sur le fait que ce soit toujours d'actualité. )













Concernant Nvidia



114K commande pour moins de 1000 livraison