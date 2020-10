Petite vidéo que j'ai réalisé pour vous condenser une liste de 50 jeux à venir en 2021, voir même 2022 et 2023.L'avenir se dessine, donc vous retrouverez dans cette courte vidéo tout un tas de jeux que vous acheterez peut être.Petit sondage : Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? Il est temps de vous prononcer sur les jeux qui vous font déjà saliver

posted the 10/24/2020 at 04:33 PM by titiboycf