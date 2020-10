Tests

Streets of Rage 4

Développeur : LizardcubeDate de sortie : 30 avril 2020Genre : Beat'em allPITCH :Après 10 de paix, les jumeaux Y, les enfants de Mr.X, comptent reprendre là où leur père s'est arrêté et s'emparer de la ville.Axel, Blaze, Adam reprennent du service, aidés de Cherry et Floyd.Bon... Le dicton qui dit que le scénario n'a pas vraiment d'importance dans un beat'em all n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez Lizercube.Le scénario est des plus basiques en plus d'être nul.Les enfants de Mr.X, les jumeaux Y (déjà là, c'est chaud) veulent prendre contrôle de la population grâce à de la musique. (avec des ondes spéciales machin bidule)C'est tout...J'avoue que effectivement, le scénar n'est pas le plus important dans ce type de jeu mais là... ils ont du réfléchir 5 min max pour écrire le scénar.GAMEPLAY :SoR4 propose donc un jeu de baston à scrolling horizontal ou il faut tabasser tout ce qui bouge.Pour ce faire, vous pourrez jouer en solo ou à plusieurs (4 joueurs en local ou 2 joueurs en ligne) au travers de 12 niveaux en mode histoire ou arcade.Quelle différence entre histoire et arcade, pas grand chose.Les deux modes comportent les 12 niveaux, la différence vient de la gestion des vie/continues.- En mode Histoire, selon le mode de difficulté, vous commencez avec un certain nombre de vies. Exemple : En hard, 3 vies. En gagnant des points, vous pouvez gagner des vies supplémentaires et au début du niveau suivant, vos points et vies se "resetent".Peut importe les vies gagnées ou perdues, le compteur revient à 3 vies et les continues sont surement infinis. (pas eu l'occasion d'en arriver là)- En mode Arcade, toujours en Hard, vous commencez avec 3 vies mais elles ne sont plus "resetés" en début de niveau. Vous ne disposez aussi que d'un continu selon le descriptif au début du mode et les points accumulés sont aussi gardés de niveau en niveau.Le jeu propose 6 niveaux de difficulté.Au début, 4 personnages seront disponibles. Axel, Blaze, Cherry et Floyd. Adam devient dispo après son intervention durant l'histoire.A la fin de chaque niveau, vous augmenterez une barre de points avec des paliers pour débloquer les perso originels de SoR, SoR2 et SoR3. (en pixel art)Axel, Blaze, Adam etc... comme dans les permiers SoR les protagonistes sont différent dans leur vitesse, force etc...Pour ce qui est du gameplay pur... Pas besoin d'étudier le manuel ou de s'entrainer.1 bouton de frappe principal pour les combos, un saut, un bouton pour les coups spéciaux, un coup pour saluer les ennemis fourbes qui préfèrent passer par derrière et des spéciales qui utilisent des points de compétence limités en utilisant 2 boutons simultanément.Du coup, chaque perso n'a qu'une seul enchainement. Les variantes viennent dans les grabs en orientant le stick et les coups spéciaux à utiliser sur place, en avançant ou lors d'un saut.Certaines actions des anciens SoR ne sont plus dispo. Par exemple, seule Cherry peut courir.On ne peut plus s'attraper, pour faire des coups sautés grâce à son partenaire ou encore projeter son adversaire lorsqu'on se fait grab.Et impossible de passer au travers de votre partenaire, celui-ci vous bloque... réaliste mais chiant.Le jeu n'est pas très dur. En tout cas facilement faisable en hard en mode arcade.J'ai torché le jeu en normal en ligne avec mon frère en premier run en mode histoire.Malheureusement, après un run... On a tout vu du jeu.Et le manque de variété dans les combats et le fait qu'il n'y a pas de chemins alternatifs, fait qu'on en a vite fait le tour après 2~3 runs.Le jeu propose aussi un mode de combat de boss que je n'ai pas testé.RÉALISATION :Alors, les graphismes tiennent bien la route contrairement à ce que je pensais.Une fois dans le jeu, le style graphique ne jure pas... Même si j'aurais préféré un style plus agressif.Les personnages sont bien animés... certains sont moins stylés que d'autres. Axel qui à l'air d'avoir prit du gras au bide et Floyd dont le chara design manque d'inspiration.Les décors sont vraiment détaillés et variés. (12 niveaux)Et les effets de lumières sur les perso, sont appréciables.Les personnages sont réactifs et les hitboxes précis la plupart du temps.Parfois, il arrivera que vous frappiez un pnj sans le toucher car pas sur la même ligne mais lui, pourra vous toucher.Mais sinon, ça répond nickel et on peut exécuter des combos plutôt sympas avec les pnj qui rebondissent contre les bords de l'écran.L'OST est très peu inspiré... Sur tout le jeu, 1 morceau m'a mit en train.Heureusement, le jeu propose les musiques originales des précédents SoR qui pour le coup sont au top.Les personnages des précédents SoR viennent aussi avec leur FX.Chaque partie dure +/- 2heures.Pour les chasseur de succès.Vous devrez torcher le jeu une dizaine de fois. Le jeu qui se veut multi joueur... vous demandera de torcher le mode histoire 8fois... en solo. ^^'Une fois pour les 5 protagonistes principaux et un perso des SoR 1 ~ 3. Ce qui est d'un profond ennui...Beaucoup de succès complètement pas réfléchis qui vous demanderont de la patience...En résumé,Un bon petit beat'em all mais manque cruellement de réflexion.Lizerdcube s'est contenté de livrer un Streets of Rage en HD... sans chercher à aller plus loin.Au lieu de proposer 8 niveaux (sur 12) par session et alterner les routes pour casser la répétitivité de chaque session.Pareil pour la liste de coups... Efficace mais réduite.Manque de réflexion pour les succès aussi qui ne demandent que peu de coopération entre les joueurs.Dans le genre, River City Girls est plus intéressant. Néanmoins, Streets of Rage 4 reste bien fun mais un peu pauvre dans sa diversité générale.+ 2D propre+ Animations+ OST retro+ Fun en solo ou à plusieurs+ 12 niveaux- Scenario- OST normale- Vite répétitif du à son manque de variété/10