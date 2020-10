En espérant que le prix de Demon's Souls (et pourquoi pas Morales) baissent d'ici la fin du mois. Bon après, j'ai payé avec des cartes bonifiées donc j'ai déjà économisé de l'argent via l'achat de ces cartes ^^Pour l'achat de Morales + Demon's Souls, la Fnac me remboursera 15€ (code POTIRON).Pour Little Hope, je n'ai que 2,95€ à rajouter(j'ai utilisé les 12,04€ restants que j'avais + 10€ que la fnac m'avait filé pour fifa 21)