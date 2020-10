+ de 350 votes, comme la plupart des gens, j'ai voté pour TLOU2 mais je ne pense pas que ça sera le choix des Game Awards ... je dirai plutôt qu'ils choisiront Animal Crossing ou pourquoi pas en surprise Fall Guys ... (ils ont bien choisi Overwatch il y a quelques années donc bon ...)PS : Cyberpunk pas dans la liste car il sort trop tard selon moi. Même si il est présent ... je pense que la plupart des gens n'auront même pas encore terminé le jeu d'ici la cérémonie ... il y a moins de 3 semaines entre la date de sortie et la cérémonie.

posted the 10/22/2020 at 02:08 PM by ioop