Metacritic 84% -Pour l'instant-

JVC 17/20

Gamespot 8/10

Amnesia : Rebirth semble être le point culminant des titres d'horreur Frictional Games jusqu'à présent. Il affine les idées et les mécanismes qui ont été au cœur des jeux du développeur depuis Penumbra: Overture en 2007, il se concentre sur les frayeurs tout en évitant les frustrations de l'échec, et il resserre l'accent sur la narration axée sur les personnages. Rebirth est une histoire troublante, étrange et tragique qui approfondit le mythe d'Amnesia de manières cool, tout en réussissant à être aussi effrayante que son prédécesseur bien-aimé.

Gameblog 8/10

( 23 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)USgamer 9/10Les jeux de Frictional Games sont aussi rares que précieux et Amnesia : Rebirth ne déroge pas à cette règle. C’est un voyage rempli de mystère et de révélations fracassantes que nous propose le studio suédois, bien décidé à nous bousculer une fois de plus. Le titre parvient en effet à mélanger les genres (l’aventure façon Indiana Jones, l’horreur pure) tout en traitant de thématiques extrêmement humaines et intimes. Loin d’être une expérience “feel good”, Amnesia : Rebirth laisse un goût particulier en bouche, mélange de tristesse et d’admiration pour une équipe créative qui a décidé d’aller au bout de son propos. Alors oui, on peut regretter des énigmes parfois de trop ou des modélisations de personnages pas toujours convaincantes, témoins d’un budget restreint. Des petits défauts hérités des précédentes productions du studio, qui pèsent toutefois bien peu à l’heure du bilan. Bien plus subtil et ambitieux qu’Amnesia : The Dark Descent, Rebirth porte parfaitement bien son nom.Amnesia: Rebirth feels like the culmination of Frictional Games horror titles up to this point. It refines the ideas and mechanics that have been central to the developer's games since Penumbra: Overture in 2007, it hones in on effective scares while avoiding the frustrations of failure, and it tightens the focus on character-driven storytelling. Rebirth is an unsettling, strange, tragic story that deepens the Amnesia mythos in a lot of cool ways, while managing to be just as creepy and frightening as its beloved predecessor.IGN 8/10Amnesia : Rebirth est, malgré son nom, un nouveau jeu original dans la saga. S'il reprend la formule de jouabilité originale, avec ses qualités et ses défauts, où l'on erre dans un dédale en résolvant des énigmes et en apprenant la vérité sur notre avatar virtuel, au niveau artistique, c'est autre chose et on franchit un palier. Non seulement l'histoire, vécue à rebours, est très plaisante à suivre, mais de plus, de gros efforts ont étés faits dans la mise en scène, pour un résultat bluffant. Et quand, de plus, le design est au rendez-vous, avec des décors bien souvent somptueux, on est convaincus. Amnesia : Rebirth est définitivement une petite balade horrifique à faire, surtout pour un scénario dont vous ne ressortirez pas indemnes.