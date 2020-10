Slt si j'ai bien compris il faut une sortie hdmi 2.1pour faire du 4k/120fps et je voulais donc savoir si j'ai un écran 4k/144hz es que je pourrais quand même avoir du 120fps mais avec une résolution inférieur à du 4k?

posted the 10/21/2020 at 08:55 PM by mugiwara