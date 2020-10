Tests

Blair Witch

Développeur : Bloober TeamDate de sortie : 30 août 2019Genre : HorreurPITCH :Dans la forêt de Black Hills, un enfant de 9ans est porté disparu.Alors que le shérif et un groupe de volontaires recherchent le garçon. Ellis, un vétéran de guerre et ex-policier, accompagné de son chien, Bullet, arrive sur place pour aider à la recherche de Peter, l'enfant disparu.Le scénario de BW ne vous en apprendra pas plus sur la sorcière. L'histoire se concentre sur le héro, Ellis qui espère avoir une chance de rédemption en retrouvant le jeune Peter.Dans le jeu, on ne rencontre qu'un seul PNJ et le scénario se déroule au fil des conversations par GSM ou radio.Et c'est lors de ces conversations, ainsi que flashback ou encore note d'évaluations psychologiques que le joueur en apprendra plus sur le passé tourmenté du héro.Sans être un chef-d’œuvre d'écriture, le peu d'histoire est assez prenante pour qu'on se laisse guidé par l'intrigue.GAMEPLAY :Blair Witch propose un jeu de survie à la 1ère personne.Alors dans BW, pas de combats... pas d'armes... On ne flingue pas à tour de bras... On avance et on découvre.Munit d'une lampe torche, une radio, une caméra et suivi de votre fidèle ami à quatre pattes, vous devrez trouvez votre chemin dans la forêt de Black Hills.C'est donc, un jeu de piste qu'il vous faudra suivre. La forêt étant un labyrinthe, Bullet vous aidera à trouvez votre chemin et vous devrez donc le suivre très souvent.Vous pourrez donner des ordres à Bullet pour chercher d'éventuels indices, lui demander de ne pas bouger ou encore de rester près de vous afin de ne pas aggro les silhouettes de la forêt.Le gsm et la radio vous permettront de parler à d'autres personnes, recevoir des messages etc...La lampe torche et la caméra munie d'une vision nocturne sont utiles lorsque la nuit tombe.Vous devrez switcher de l'une à l'autre selon la situation (ou pas), car les ombres n'aiment pas la lumière.Vous pourrez aussi "manipuler" la réalité avec la caméra.La conclusion du jeu et destin d'autres PNJ dépendra de vos actions durant l'aventure.RÉALISATION :Impossible de résister à l'ambiance que propose le jeu. Les graphismes ne sont pas au dessus des autres productions mais la forêt est vraiment bien rendue, que ce soit en journée ou en plaine nuit avec pour seule lumière, votre lampe torche.La maison de la sorcière est elle aussi réussi et anxiogène avec ses couloirs étroits... Mais malheureusement, ce passage est tiré en longueur avec des changements de layout à la Layer of Fear plutôt qu'une véritable exploration complète de la maison.Si les textures sont pas de la meilleure qualité qui soit, la forêt est varié et détaillé.Les effets de lumières sont correctes. (XOneS)Les FPS sont correctes en ligne droite, mais pour une raison qui m'échappe, lorsqu'on avance et qu'on tourne la caméra à gauche ou à droite, les FPS mangent sévère... J'ai du baisser la vitesse de la caméra pour adoucir le mouvement.L'OST est réussie.Les musiques collent parfaitement à l'ambiance.Les effets sonores aussi mais un plus gros travail sur les bruitages aurait été le bienvenu afin d'avoir une plus grande immersion de la forêt.Pour ceux qui disposent d'un système 5.1 ou 7.1/7.2... C'est dommage de ne pas voir les dev bosser un peu plus pour ces système. (Sony qui se vente des ses x canaux pour son Tempest 3D audio, j'ai l'impression qu'ils ne vont jamais servir)Pour la durée de vie, le jeu est court. Un premier run dure +/- 5h~6h quand on ne connait pas le chemin et qu'on cherche un peu tous les collectibles.Le second run se fait en moins de 3h.Pour ce qui est de la chasse aux succès, il faudra plus d'un run car certains trophées sont opposés à d'autres.En résumé,Une bonne expérience qui marque plus par son ambiance que par son gameplay.Un jeu qui aurait mérité d'un plus grand budget, de plus de grandeur, d'énigmes et aussi d'infos sur la sorcières de Blair.A faire pour ceux qui aiment les jeux du genre.+ Ambiance+ Environnements vraiment réussis- Gameplay limité- Maison de la sorcière moins intéressant- Framerate lors des déplacements de caméra/10