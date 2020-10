Après la guerre, le Japon a fait fortune en copiant les produits occidentaux, faisant rapidement baisser les prix et raflant finalement les marchés en Amérique et en Europe. Dans les années 1960, le Japon a commencé à utiliser des robots industriels à grande échelle dans l’industrie automobile, et le taux d’erreurs artificielles est quasiment tombé à zéro.



Après la crise pétrolière des années 1970, la production automobile américaine de grosses cylindrées fut dépassée par les voitures japonaises moins gourmandes en carburant. Dans le domaine de l’industrie automobile d’entrée de gamme, les États-Unis ont progressivement perdu leur capacité de résister à l’invasion des voitures japonaises. À partir des années 1980, l’industrie électronique japonaise a, elle aussi, fait un bond.



Des entreprises comme Sony, Hitachi ou Toshiba sont passées de l’imitation à l’innovation et n’ont pas tardé à maîtriser toutes les technologies de fabrication des circuits intégrés et des puces informatiques, en plus des processeurs centraux. Les États-Unis devaient même utiliser des puces japonaises pour fabriquer leurs missiles.



Les patrons de l’industrie américaine se disaient que ce n’était qu’une question de temps avant que Toshiba et Hitachi ne fassent l’acquisition d’IBM et d’Intel, tandis que les ouvriers américains craignaient que les robots japonais ne volent leurs emplois.

Voici un reportage datant de 1991 sur la guerre commerciale entre le Japon et les Etats-Unis.En quelques décennies, le Japon à littéralement pris d'assaut les marchés internationaux en s'imposant comme un des leaders dans de nombreux secteurs au grand dam des américains et des pays d'Europe de l'ouest.Cela a pu être possible pour plusieurs raisons :- Des accords entre keiretsu (conglomérats) évitant la guerre des prix à domicile tout en laissant une totale liberté sur les marchés internationaux,- Une gestion du crédit par la BOJ (Bank of Japan) ciblant les secteurs à forte valeur ajoutés,- Une monnaie sous évalué par rapport au dollars qui a permis d'augmenter les exportations,Le reportage évoque les keiretsu, ces conglomérats (Chaebols en Corée du sud) qui regroupe de multiples entreprises (voir Mitsubishi) qui ont empêché les entreprises étrangères de pénétrer durablement le marché japonais pendant des années.Ensuite le reportage se focalise sur la politique très restrictive de Nintendo (Seal of Quality) qui coupe l'herbe sous le pied des éditeurs indépendants qui souhaitent éviter la taxe Nintendo et explique les multiples pressions que subissent les chaines de magasins.Peu après sa défaite de la seconde guerre mondiale, le Japon va connaitre un miracle économique qui va durer plusieurs décennies jusqu'à la fin des années 80 et l'explosion de la bulle immobilière.Pendant trois décennies (années 1960, 1970, et 1980), la croissance du Japon est spectaculaire. Durant le Boom Izanagi (1965-1970), le PNB croit à un rythme annuel de 11,5 % et dès 1968, le Japon devient la 2e puissance économique mondiale.Extrait du livre "Currency War" de Hongbing Song :