Alors que pensez-vous de cette nouvelle interface ? Alors que pensez-vous de cette nouvelle interface ?

Comme l'a annoncé Sony dans un mail à chacun de ses utilisateurs et en l'annonçant sur son blog, pendant que les jeux PS3/PSP et PSVita seront retiré du Store, une refonte de l'interface sera mise en place à partir du 21 octobre (demain donc).Eh bien il semblerait que certains aient réussi à avoir accès à la nouvelle interface et ont réussi à prendre quelques captures d'écran que voici :