Bonjour, malgré la mauvaise note que je lui ai mis, je continue de jouer à vampyr. Je changerai certainement ma note et ma critique sur le jeu quand je l'aurai fini. Mais le jeu n'arrete pas de freezer. Ca fait 5 fois que le jeu bloque en plein combat généralement et je dois relancer le jeu. Quelqu'un a joué à la version ps4? Est ce que je suis le seul à avoir une version techniquement indigne? Et je parle même pas des chargements du jeu en plein combat ou en exploration, c'est clairement revenir 15 ans en arrière.

posted the 10/20/2020 at 10:13 AM by sandman