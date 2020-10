Le Collector de Cyberpunk 2077 est de retour en stock pour 219.99€ avec le steelbook offert ( à mettre dans le panier) mais aussi 10€ en CCA l'intérieur nous retrouverons :-La boîte de l'Édition Collector-Un boîtier contenant les disques du jeu-Un SteelBook Collector-Une statuette de 25 cm de V (le protagoniste du jeu) en action-Un artbook à couverture rigide-Des pin's en métal-Un porte-clefs Quadra V-tech en métal-Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuves du NCPD-Des écussons brodés-Un Compendium de l'univers et du lore du jeu-Des cartes postales de Night City-Une carte de Night City-Une série d'autocollants stickerbombBonus numériques inclus :-La bande originale du jeu-Un petit artbook contenant une sélection d'art du jeu-Le livre original Cyberpunk 2020-Des arrière-plans pour ordinateur et mobile FNAC 219.99€ Amazon 219.99€

posted the 10/19/2020