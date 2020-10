La répartition du prix d'un jeu





De la pub dans les jeux vidéo ?

Salut, pour cet article, je souhaitais connaître vos avis à propos de la future taxe nextgen et s'il n'y avait pas d'autre moyen de contourner ce fameux problème plutôt que de faire toujours plus banquer les joueurs.Bon alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'arrivée de la prochaine génération, les certains éditeurs comme 2K, Activision, EA et Sony vont augmenter le prix de leurs jeux pour compenser les coûts de développement qui sont en hausse alors que le marché du jeu vidéo ne c'est jamais aussi bien porté qu'en cette année 2020.La première solution serait de revoir purement et simplement la répartition du prix d'un jeu vidéo afin qu'elle soit plus juste pour tous.La seconde solution serait similaire au monde du cinéma. Les développeurs et éditeurs pourraient rentrer en partenariat avec certaines marques afin de faire du placement de produit ou de passer directement une pub pour un produit. Cela aurait pour conséquence de diminuer légèrement le coût de production de certains jeux et pourrait permettre aux éditeurs de laisser le prix à 70€.Et c'est vers quoi semble finalement se diriger 2K avec la dernière mise à jour de NBA 2K21 qui intègre une pub dans son jeu.Seriez-vous prêt à voir de la pub comme dans NBA 2K21 ou des placements de produits dans certains jeux afin que le prix n'augmente pas ?Est-ce que vous vous êtes préparés à payer votre jeu 10€ plus cher, ou avez-vous déjà envisagé d'autres solutions afin que le prix n'augmente pas ?