Kunai de Turtleblaz est sortie depuis un moment sur PC et Switch, et j'ai profité de la sortie de l'edition physique sur la console de Tendo pour enfin me le lancer.- DA sympa- Bon gameplay- Level design efficace- Superbe OST- Assez cours comme souvent avec ce genre de jeux-La moitié des coffres contiennent du cosmetiques (coucou Jedi Fallen Order)Kunai est un Metroidvania tout ce qu'il y a de plus classique, un bon level design des power up, des allez retours ect... sa force tiens dans son gameplay a base de grappin qui rend le jeu tout de suite trés aerien.Visuellement ça ne plaira pas a tout le monde mais le jeu a une patte visuelle et une bonne DA (avec quelques inspi Nier Automata a quelques moments) et l'OST est vraiment tres reussi.Points noires au tableau, sa durée de vie assez courte (5/6 heures sans grosses replay value) et le fait que la moitié des coffres contiennent des couvres chefs (le reste étant du flouz pour acheter de nouveaux pouvoirs et plus important des quarts de cœurs)