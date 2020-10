Divers





Bon voilà, j'avais adoré Ni No Kuni et la vengeance de la sorcière à l'époque sur Ps3 quoique le système de combats m'ayant frustré de temps à autres mais pas de quoi entacher complètement mon expérience. Aujourd'hui j'ai un pote qui souhaite essayer le jeu à travers la version remastered sur Ps4 et il me demandait mon avis car il veut être un peu sure de se lancer dans une belle expérience. J'ai bien envie de le lui conseiller mais j'hésite juste à cause du système de combat qui pourrait littéralement le dégouter vu qu'après tout un système de combat c'est un peu le cœur d'un rpg... Néanmoins pour ce qui concerne le reste du corps du jeu à savoir l'ost, la Direction artistique ou même le scénario qui pour lequel j'avoue ne vole pas très haut mais reste agréable à suivre etc j'ai bien envie de le lui conseiller.



Bon bref ma question est donc la suivante : Faut-il bouder Ni No Kuni et la vengeance de la sorcière ? Avez-vous rencontré des soucis par rapport au système de combat au point de vous gâcher le jeu ? Au contraire avez-vous aimé ce système de combat ? Ou avez-vous trouver ce système de combat juste un poil dérangeant mais pas au point de vous dégouter du jeu car les autres points rattrapent le coût ? En bref vos impressions sur le jeu.



Par ailleurs qu'avez-vous penser de Ni no Kuni II ?