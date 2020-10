«Depuis pas mal de temps, le Japon produit plus qu‘il ne consomme et les États-Unis consomment plus qu‘ils ne produisent. Le Japon a accumulé des actifs financiers à l‘étranger, tandis que les États-Unis ont accumulé des dettes. Ce double mouvement s‘est accéléré à partir du moment où le Président Reagan a été élu sur un programme de réductions d‘impôts et d‘accroissement de la dépense militaire [...]. [...] le président américain [...] a poursuivi la recherche de cette supériorité militaire, quelque peu utopique, au prix de rendre la domination américaine totalement illusoire. Quant au Japon, il voulait continuer de grandir dans l‘ombre des États-Unis aussi longtemps que possible.[...] Le Japon a, en effet, émergé comme le nouveau banquier du monde ― prenant les dépôts du reste du monde, et prêtant et investissant dans le reste du monde.[...] Néanmoins, la perspective de l‘émergence du Japon comme puissance financière dominante est troublante, non seulement du point de vue des États-Unis, mais pour le reste du monde.» George Soros, 1987.

"Un bloc économique asiatique avec le japon à son sommet est en formation... cela soulève la possibilité que la majorité des Américains, qui ressentent maintenant que le Japon constitue une plus grande menace pour les États-Unis que l‘Union soviétique, a raison"

"Aucun pays dans le monde n‘a soutenu plus loyalement et plus énergiquement les déficits budgétaires et les dépenses excessives de l‘ère Reagan, au cours des années 1980, que ne l‘a fait l‘ancien ennemi des États-Unis, le Japon. Même l‘Allemagne n‘a jamais été d‘un tel soutien aux demandes de Washington. Mais tel que cela a été perçu par les Japonais, la loyauté de Tokyo et ses achats généreux de la dette du Trésor américain, d‘immobilier et autres actifs, fut récompensée au début des années 1990 par l‘une des débâcles financières les plus dévastatrices de l‘Histoire mondiale".

Vu qu'on aime bien le Japon ici, je vous partage ce passage d'un livre que je lis en ce moment ("Currency War" de Hongbing Song) qui explique de manière abrégé ce qui s'est passé entre 1985 et 1990 au Japon. D'ailleurs je connaissais pas cette histoire avant de lire un article sur Yakuza 0 qui se passe à cette périodeJe vous conseille d'ailleurs cet excellent documentaire à ce sujet déjà évoqué sur Gamekyo.La bulle spéculative japonaise (バブル景気, baburu keiki, littéralement « bulle économique ») est une bulle économique survenue au Japon de 1986 à 1990 qui a concerné principalement les actifs financiers mais aussi l'immobilier. La bulle a été provoquée par un rapatriement rapide de capitaux japonais en provenance des États-Unis, à la suite d'une dépréciation brutale du dollar américain liée aux accords du Plaza mettant un terme au « miracle économique japonais ». L'explosion de cette bulle a duré plus d'une décennie avec un des plus bas indices boursiers en 2003 et une baisse des prix du foncier jusqu'en 2005. L'explosion de la bulle d'actifs japonaise a abouti à la décennie perdue (ère Heisei) caractérisée par une période de stagnation économique et de déflation.Voici le passage du livre en question."Currency War" de Hongbing SongPendant la Première Guerre mondiale, l’Angleterre a abandonné aux États-Unis sa position de premier prêteur international et a perdu en même temps la position de domination mondiale de sa devise, la livre sterling. Les banquiers internationaux, soucieux de se prémunir contre tout concurrent potentiel en capacité d’entraver ou de détruire leur gouvernement mondial et leur monnaie unique, ont conservé cet événement en tête.La montée rapide des pays d’Asie de l’Est, après la Seconde Guerre mondiale, a déclenché l’alerte rouge, de la City à Washington, en passant par Wall Street. Le Japon, en tant que première économie asiatique à décoller, que ce soit au niveau de la qualité de sa croissance économique, de la compétitivité de ses produits industriels à l’exportation ou de l’ampleur de l’accumulation de sa richesse, provoqua rapidement la panique chez nos banquiers internationaux.À la fin des années 1980, Lawrence Summers, le ministre des Finances sous Clinton, mettait en garde:Après la guerre, le Japon a fait fortune en copiant les produits occidentaux, faisant rapidement baisser les prix et raflant finalement les marchés en Amérique et en Europe. Dans les années 1960, le Japon a commencé à utiliser des robots industriels à grande échelle dans l’industrie automobile, et le taux d’erreurs artificielles est quasiment tombé à zéro.Après la crise pétrolière des années 1970, la production automobile américaine de grosses cylindrées fut dépassée par les voitures japonaises moins gourmandes en carburant. Dans le domaine de l’industrie automobile d’entrée de gamme, les États-Unis ont progressivement perdu leur capacité de résister à l’invasion des voitures japonaises. À partir des années 1980, l’industrie électronique japonaise a, elle aussi, fait un bond.Des entreprises comme Sony, Hitachi ou Toshiba sont passées de l’imitation à l’innovation et n’ont pas tardé à maîtriser toutes les technologies de fabrication des circuits intégrés et des puces informatiques, en plus des processeurs centraux. Les États-Unis devaient même utiliser des puces japonaises pour fabriquer leurs missiles.Les patrons de l’industrie américaine se disaient que ce n’était qu’une question de temps avant que Toshiba et Hitachi ne fassent l’acquisition d’IBM et d’Intel, tandis que les ouvriers américains craignaient que les robots japonais ne volent leurs emplois.Au début des années 1980, la politique d’intérêts élevés aux États-Unis et en Angleterre restaura évidemment la confiance dans le dollar, mais matraqua un grand nombre de pays en voie de développement en Afrique et en Amérique latine.Ces taux d’intérêts élevés portèrent également un sérieux coup à la force industrielle nord-américaine, ouvrant largement la porte à l’invasion des produits japonais sur le marché américain. Au moment où le Japon et son peuple commençaient à goûter au plaisir de pouvoir dire «non», une guerre d’étranglement financier fut lancée contre le pays par les banquiers internationaux.En septembre 1985, ils se mirent à l’œuvre. Les ministres des finances du G5 (États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne de l’Ouest, France et Japon) signèrent les Accords du Plaza, à l’hôtel new-yorkais dumême nom, afin d’apprécier les devises autres que le dollar dans le cadre d’interventions conjointes.En fait, il s’agissait d’une dévaluation «contrôlée» du dollar par rapport aux autres grandes devises. Sous la contrainte de James Baker, le ministre des Finances américain, la Banque du Japon accepta d’apprécier le yen. En quelques mois après les Accords du Plaza, alors qu’on pouvait échanger un dollar contre 250 yens, la devise japonaise s’apprécia de près de 60% par rapport à la devise américaine.En octobre 1987, lors du fameux «lundi noir», la bourse de New York vacilla. Baker, toujours ministre des Finances, fit pression sur le Premier ministre japonais Nakasone afin que la Banque du Japon continue de baisser ses taux d’intérêts. Il fallait que le marché US semble plus attractif par rapport au Japon et que les fonds investis à Tokyo se reportent sur les États-Unis.Baker brandit la menace que si le Parti démocrate arrivait au pouvoir, celui-ci lutterait sévèrement contre le déficit commercial des États-Unis avec le Japon, mais ajouta que si le Parti républicain restait au pouvoir, Bush favoriserait largement l’amitié américano-japonaise. Nakasone se plia à ces exigences et fit baisser les taux d’intérêts japonais à 2,5%. Le coût de la spéculation ayant été subitement réduit, les liquidités commencèrent à affluer vers la bourse et l’immobilier.La Bourse de Tokyo enregistra une croissance annuelle de 40% et les prix de l’immobilier grimpèrent de plus de 90%. Une énorme bulle financière commença à se former. Dans un laps de temps aussi court, les taux de change connurent une évolution spectaculaire et handicapèrent gravement les producteurs japonais à l’exportation. Afin de compenser le déficit du commerce extérieur provoqué par l’appréciation du yen, les entreprises souscrivirent des prêts à faible taux pour jouer en bourse. Du jour au lendemain, le Japon devint la banque centrale du monde.À partir de 1988, les dix plus grandes banques mondiales portaient des noms japonais. Mais l’euphorie japonaise fut éphémère. La Bourse de Tokyo avait augmenté de 300% en l’espace de trois ans après la signature des Accords du Plaza. La valeur de l’immobilier, le collatéral des prêts japonais, monta à la même vitesse.Au plus haut de la bulle japonaise, la valeur de l’immobilier à Tokyo, rapportée en dollars, avait dépassé la valeur de tout l’immobilier cumulé aux USA. La valeur nominale de toutes les actions cotées sur le Nikkei {244}représentait plus de 42% de la valeur totale des actions dans le monde, du moins sur le papier. Mais pas pour longtemps…Certes, s’il n’y avait eu ce choc dévastateur, l’économie japonaise aurait pu réaliser un atterrissage en douceur, avec un resserrement progressif du crédit. Mais le Japon n’avait pas perçu qu’il subissait une opération intentionnelle d’étranglement financier dans le cadre d’une guerre non déclarée.Compte tenu de la solidité financière de ce pays, les banquiers internationaux n’avaient aucune certitude de l’emporter sur le champ de bataille financier traditionnel. Pour porter un coup fatal au système financier japonais, il fallait utiliser la bombe nucléaire financière que venaient de développer les États-Unis: le marché à terme sur les indices boursiers.En 1982, la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange, avait réussi la première à développer avec succès sur ce type de marché une arme financière redoutable, destinée à contourner les instruments financiers de la bourse de New York, le New York Stock Exchange(NYSE).Grâce aux produits dérivés ainsi créés, les opérateurs de marché pouvaient jouer à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble des 500 plus grosses entreprises cotées sur le NYSE, l’indice S&P 500, sans jamais jouer ou détenir directement l’action de telle ou telle entreprise, et avec un effet de levier. Il suffisait de prendre une position à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de l’indice, c’est-à-dire sur la moyenne pondérée des 500 plus grosses sociétés cotées, grâce à ces nouveaux instruments «dérivés».Dans les années 1980, le décollage de l’économie japonaise entraîna un sentiment de supériorité chez nombre de Japonais. Lorsque les actions japonaises culminèrent à un prix si élevé que cela défiait la raison pour les observateurs occidentaux les plus sages, les Japonais pensaient qu’ils étaient uniques.Mais à partir de la fin de l’année 1989, à peine Tokyo commença à faire tomber la fièvre spéculative que les principales banques d’investissement de Wall Street, conduites par Morgan Stanley et Salomon Brothers, commencèrent à utiliser leurs dérivés exotiques et autres instruments financiers.Avec beaucoup d’argent en main, ils partirent à la recherche de cibles potentielles. Leur intervention agressive transforma la chute régulière de la bourse de Tokyo en quasi-panique, tandis que les banquiers de Wall Street faisaient un malheur en vendant à découvert les actions japonaises.Rapidement, les compagnies d’assurances japonaises, qui étaient les plus gros investisseurs à Tokyo, s’intéressèrent à ces nouveaux instruments financiers. Pour elles, les Américains devaient avoir un pois chiche dans la tête pour placer autant d’argent dans une spéculation sur un krach boursier japonais qui, selon elles, ne pouvait se produire.Comme les banquiers d’investissement américains payaient cash contre une promesse qui ne valait rien aux yeux des Japonais, les compagnies d’assurance japonaises acceptèrent de parier contre les Américains sur la direction que prendrait le Nikkei. Les Américains pariaient sur une baisse, les Japonais sur une hausse.En dehors du ministère japonais des Finances personne ne connaissait la quantité exacte de ces «promesses» non réglementées et secrètes qui étaient vendues par les compagnies japonaises. Toutefois, l’ensemble des options négociées de gré à gré dans le monde était estimé entre 10 et 75 milliards de dollars, et la plupart d’entre elles étaient des options à terme sur le Nikkei.Le 29 décembre 1989, le Nikkei atteignit un sommet historique, à 38915 points. C’est à partir de ce moment que les «put warrants», les options à terme pariant sur une baisse, commencèrent à montrer leur puissance. Le 12 janvier 1990, les Américains sortirent de leurs manches des Nikkei put warrants, pariant sur une baisse de l’indice japonais, qui firent leur apparition sur le NYSE.Sur la foi des promesses qu’ils avaient achetées auprès des compagnies d’assurance japonaises, les banquiers d’investissement de Goldman Sachs vendirent à leur tour ces promesses au Royaume du Danemark, lequel promettait de payer les investisseurs si le Nikkei chutait. En fait, le Royaume du Danemark «louait» sa réputation à Goldman Sachs, afin d’apporter une note de respectabilité à ces instruments dérivés.Ils se vendirent si bien que Salomon, Paine Webber et Bankers Trustsse ruèrent sur le marché avec des instruments financiers similaires. Les promesses que les assureurs japonais avaient faites revinrent les hanter. Le même mois où ces options avaient été émises, le Nikkei commença à chuter.Dès 1992, la bourse japonaise avait perdu 60% de sa valeur. Le krach se propagea aux banques, aux compagnies d’assurance et à l’industrie manufacturière. Les entreprises japonaises qui pouvaient auparavant lever des fonds à des coûts deux fois moindres que leurs concurrentes américaines, se retrouvaient désormais incapables de financer leurs projets de développement. Le Japon entra alors dans une longue récession.Dans son livre, The Financial Defeat, l’économiste japonais Yoshikawa Mototada affirme que l’appauvrissement du Japon, au cours des années 1990, fut proportionnellement comparable à celui de la Seconde Guerre mondiale. William Engdahl évalua la perte financière du Japon:Durant l’été 2006, le nouveau ministre des Finances américain, Henry Paulson, s’est rendu en Chine. Et quand les gens l’entendirent prononcer qu’il «souhaitait le succès de la Chine», ils ne purent s’empêcher de frissonner. On ne sait pas si son prédécesseur, James Baker, avait dit la même chose au Premier ministre japonais Nakasone en lui serrant la main.