Phil Spencer : "(...) Nous avons xCloud, PC et Game Pass et notre base de console, je n’ai pas à expédier [Bethesda] des jeux sur une autre plate-forme que les plates-formes que nous supportons pour que l’accord fonctionne pour nous. Quoi que cela signifie."

Who likes this ?

posted the 10/16/2020 at 04:53 PM by walterwhite