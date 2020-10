Bonsoir Gamekyo,Suite au succès du ZEVENT 2019 ayant rapporté 3,5 millions d'Euro à l'institut Pasteur, l'événement reprend cette année. Tous les dons seront versés à Amnesty international.La situation sanitaire actuelle à obliger certaines modifications par rapport à l'an dernier et certains streameurs feront donc le live depuis chez eux... certains ayant été en contact avec des personnes ayant potentiellement eu le virus, ils ont préféré ne pas venir mais participeront tout de même.Voici la liste des streameurs de cette année que vous pourrez suivre sur Twitch.Voici les liens de certaines chaînes Twitch :

posted the 10/16/2020 at 04:28 PM by sora78