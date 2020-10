VOICI LE SONDAGE : CLIQUEZ ICI POUR LE SONDAGE : VOTRE GOTY 2020 ? Durée des votes : une semaine, je posterai 2/3 rappels d'ici là ! Votez en masse ! Résultat Jeudi soir prochainSi ça intéresse des gens, je suis tombé par hasard sur ça sur Aliexpress, ça fait "gros" sur l'image mais ça sera petit et simplement en plastique mais bon, moi qui laisse mes boites trainer tout le temps ^^ et je n'ai jamais + de 10jeux en boites en même temps vu que je revends une fois terminé, donc c'est parfait pour moi. Je pense que ce week-end, je vais me laisser tenter par cet achat à 17€ fdpin ^^ il y a pas mal de vendeurs qui proposent le produit entre 17/20€. Je trouve cela un peu cher mais bon .... Moi qui pose mon casque toujours sur le dessus de la console, vu que je vais mettre la PS5 à la verticale, ça va être difficile maintenant ! Faut compter 2/3 semaines pour la livraison via Aliexpress Standard Shipping. En espérant que la boite n'arrive pas explosée (ça, j'en doute)