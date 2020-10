C'est le site tech wccftech.com via un com de John Linneman (Digital Foundry) sur Twitter qui nous donne l'info: alors que l'interface utilisateur de la PS5 tournera en 4K natif avec option HDR, celle de la SX ne sera qu'en 1080p comme... sur One X."Eh bien le gros problème pour moi avec le dashboard de la SX est plus que tout la basse résolution. J'ai été déçu que la Xbox One X n'offre qu'un rendu 1080p pour l'interface utilisateur alors que la PS4 Pro faisait du 4K natif, mais que ce soit encore le cas sur la série X ... ce n'est vraiment pas acceptable pour moi."La résolution de l'interface utilisateur d'une console peut ne pas sembler un gros problème, mais vous passez beaucoup de temps à regarder ces menus et ils contiennent beaucoup de petits textes. De plus, si vous jouez à un jeu 4K et que vous revenez au dashboard, vous remarquerez une différence.Bien sûr, il y a aussi des avantages, vous réservez plus de RAM et de puissance de traitement pour les jeux. Opter pour du 1080p signifie également que Microsoft peut maintenir une expérience cohérente sur toutes ses consoles. Microsoft a officiellement déployé sa nouvelle interface sur les systèmes Xbox One hier, et les Xbox Series X et S offriront la même expérience utilisateur.