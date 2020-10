VOICI LE SONDAGE : CLIQUEZ ICI POUR LE SONDAGE : VOTRE GOTY 2020 ? Durée des votes : une semaine, je posterai 2/3 rappels d'ici là ! Votez en masse ! Résultat Jeudi soir prochainPersonnellement, ça serait TLOU2 mais du côté des Game Awards, je dirai qu'ils vont choisir Fall Guys (ils ont bien choisi en 2016 Overwatch et on a rarement l'énorme jeu sortir gagnant des votes, en tout cas, pas chaque année.Concernant Cyberpunk 2077, je ne l'ai pas intégré aux votes car il sort trop tard. Pour rappel, les Game Awards, ça sera dans la nuit du 10/11 Décembre, soit moins d'un mois après la sortie de Cyberpunk.Pour ma part :Fifa 21 (déjà préco)Call of Duty Black Ops : Cold War (déjà préco)Spider Man : Miles Morales Standard Edition (à préco d'ici une dizaine de jours)Demon's Souls (à préco d'ici une dizaine de jours)2 jeux parmi ces trois : Cyberpunk 2077 // Godfall // Crash Bandicoot 4: It’s About Time! (Version PS4 retro)Little Nightmares 2 (11/02/21) (Version PS4 retro)Resident Evil Village (2021) (Version PS5)Ratchet & Clank : Rift Apart (2021) (Version PS5)Oddworld Soulstorm (2021) (Version PS5)Little Hope (30/10/20) (Version PS4 retro)Far Cry 6 (18/02/21) (Version PS5)Kena Bridge of Spirits (Début 2021) (Version PS5)