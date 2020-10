Imagination Technologies vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme de GPU B-series avec moult innovations architecturales, mais ce qui a vraiment créé l'évenement c'est l'intention d'IT de revenir sur le devant de la scène avec des Cartes Graphiques de bureau PCIe au moins au marché chinois au début et du cloud avec un support plus avancé du raytracing que celui d'AMD et nVidia et j'avous que le résultat sur la démo en 4K et RT est plutôt convainquant.