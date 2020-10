Archipel (chaîne youtube) a consacré 36 minutes à l'un des créateurs les plus influents de l'ère 32 bits, Shinji Mikami.On ne compte pas les nombreux jeux de survival/horror qui sont apparus pour surfer sur le succès de Biohazard/Resident Evil.Il y a énormément de détails et d'infos très croustillants sur sa carrière et surtout sur les jeux qu'il a dirigé/supervisé.Pas de sous-titres en français pour le moment et ça ne demande pas un très haut niveau d'anglais pour comprendre.Bon visionnage (pas besoin de 12TF ou un SSD surpuissant pour apprécier)