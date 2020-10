Hello tout le monde,Voici la partie du test du site les numériques sur le bruit et la chaleur :Ce qui frappe en premier lieu, c'est la discrétion absolue dont fait preuve la console, qui s'entend à peine lorsqu'on s'éloigne à plus d'un mètre d'elle et ne hausse jamais le ton malgré des sessions de jeux prolongées, que ce soit avec des titres Xbox One ou des jeux "optimisés Series X" censés exploiter un peu mieux ses composants. Le ventilateur de 13 cm de diamètre tourne assez lentement et émet un bruit très sourd, naturellement peu dérangeant pour les tympans. À tel point que nos sonomètres ne sont même pas en mesure de distinguer le bruit émis par la console, inférieur au bruit de fond d'une pièce calme.La bonne surprise, c'est que ce faible niveau sonore ne se traduit pas par une quelconque surchauffe. Certes, l'air extrait est chaud, mais n'a rien d'alarmant et sa température reste assez stable. Ainsi, sur DiRT 5, le point le plus chaud que nous ayons relevé à l'aide de notre caméra thermique atteint 58,4 °C, pour une température ambiante de la pièce mesurée à 23 °C.Nos mesures montrent également que la chaleur est uniformément extraite. On observe bien un point chaud à travers le châssis de la console, fort logiquement situé au niveau du dissipateur thermique, mais on reste loin de la surchauffe redoutée par certains.Pour voir les images et le test en entier :https://www.lesnumeriques.com/console-de-jeu/premieres-impressions-sur-la-xbox-series-x-vitesse-et-confort-a155743.html