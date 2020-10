« The Falconeer est un jeu spécial. Il a cette fantasy qui rappelle Torchlight, et à certains moments, je ressens une atmosphère de Crimson Skies alors que je fais des allers-retours pour entreprendre des missions et que je plonge au-dessus de l'eau pour sentir les embruns. » - EUROGAMER

Après avoir annoncé l'exclusivité PS5 Godfall qui sortira au Day One, Just for Games annonce la date de sortie de The Falconeer.Il sortira lui aussi au Day One mais cette fois de la XBOX Series X, soit le 10 Novembre.A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une jaquette réversible-Une image lenticulaire du Falconner-Une planche de stickers-La bande-son en digital : Le compositeur primé Benedict Nichols offre une bande-son unique et éclectique allant du chant de gorge mongol à des sons de synthèse et d’orgue, des chœurs des Balkans à la cornemuse et au cymbalum. Découvrez le monde sonore de la mystérieuse Ursee alors que les factions s'affrontent dans un combat pour préserver le passé ou fuir ses terribles conséquences.-Le guide de jeu numérique Falconeer : le guide ultime pour The Falconeer.Just for Games distribuera le jeu en boite chez nous