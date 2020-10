L’Arcade Stick Pro Christmas Bundle Edition contient :



L’Arcade Stick Pro avec 40 jeux préinstallés

Une manette Neo Geo Mini, aléatoirement noire ou blanche

Un étui de proteciton silicone pour l’Arcade Stick Pro, aléatoirement rouge, noir ou jaune.

Un étui silicone de protection pour la manette Neo Geo Mini, aléatoirement rouge ou jaune

Un étui silicone de protection pour le joystick, aléatoirement blanc, jaune ou vert.

Stickers de boutons, deux sets aléatoires parmi 4

Cable et alimentation

et un album/artbook inédit a l’édition sur les consoles et les jeux ayant fait l’histoire de SNK.

L’Arcade Stick Pro est un véritable stick arcade gaming reprenant tous les codes de la marque SNK. A l’aide d’un interrupteur, vous pouvez transformer l’Arcade Stick Pro en une console de jeux.



Le stick peut-être branché directement à un téléviseur et inclus les 40 titres (20 d’origine + les 20 obtenus gratuitement au cours de l’année de la sortie du produit) de l’Arcade Stick Pro (format MVS) :



The Last Blade

Shock Troopers

Fatal Fury

Fatal Fury 2

Soccer Brawl

Real Bout Fatal Fury Special

Shock Troopers 2nd Squad

The Path of the Warrior Art Of Fighting 3

League Bowling

Savage Reign

Super Sidekicks

The Super Spy

Ninja Combat

Metal Slug 1

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug X

The King Of Fighters ’95

The King Of Fighters ’97

The King Of Fighters ’98

The King Of Fighters ’99

The King Of Fighters ‘2000

The King Of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou : Mark Of The Wolves

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art Of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

L’Arcade Stick Pro peut également se brancher à une Neo Geo Mini ou un PC pour jouer à tous vos jeux préférés. Les touches du stick sont entièrement paramétrables.







Un nouveau stick d'arcade va débarquer le 7 Novembre avec du contenu sympa. FNAC 229.99€