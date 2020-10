Hyrule Warrior l'ère du fléau et Pikmin 3 Deluxe propose tous les deux, 10€ en CC.Je trouve que c'est pas mal, il y a aussi les bonus de précommande, un poster pour Hyrule Warrior l'ère du fléau et des autocollants pour Pikmin 3 Deluxe. Hyrule Warrior l'ère du fléau 49.99€ + 10€ CC + poster à ajouter dans le panier Pikmin 3 Deluxe 49.99€ + 10€ en CC+ magnets (c'est pas des autocollants) à ajouter au panier Switch Fortnite 299.99€ + 10% Super Mario 3D World 54.99€ + 10€ CC

posted the 10/14/2020 at 07:42 PM by leblogdeshacka