Pour faire simple c’est un assistant indépendant, un collaborateur, un auxiliaire avec des compétences étendues qui va travailler pour vous sans contraintes liées aux règles du code du travail.

Vous pourrez lui confier des tâches allant du secrétariat à la relance client mais aussi parfois au conseil, à la mise en concurrence de vos fournisseurs, ou du développement marketing.

Tout dépend des compétences de l'assistant freelance. La priorité c'est d’avoir un seul professionel capable d’intervenir dans plusieurs domaines d’activité comme la gestion, la comptabilité, le marketing, les finances, l'organisation. Vous le savez en tant qu’entrepreneur, il faut pouvoir réaliser plusieurs tâches et parfois certaines d'entre elles ne sont pas notre tasse de thé et sont de véritables contraintes.

Pour mieux gérer et améliorer sa productivité. C'est beaucoup de temps…un temps précieux dans la vie d'une entreprise qui empiète parfois sur notre productivité.