Bon voilà, j'ai fait un petit tour sur Reddit et j'ai trouvé plusieurs rumeurs qui me semblent plus ou moins possibles.Pour commencer, la carte de GTA VI aurait fuité et ressemblerait à ça:Fuite qui me semble le moins vrai, car elle ressemble beaucoup à celle de GTA V et on est donc bien loin de Vice City.Pour rappel, la carte de Red Dead Redemption II a également fuité bien avant la sortie du jeu.L'un des trois projets de Ninja Theory serait en développement depuis 2019. En interne, le jeu se ferait appeler "Cerebral Drift", le personnage serait un patient. Le jeu exploiterait le ray tracing et utiliserai DirectML pour mettre à niveau l'image.Gamefreak travaillerait sur une grosse collection Pokémon à destination de la Nintendo Switch. Cette compilation comprendrait les versions sorties sur 3DS donc Pokémon X/Y, Saphir Alpha et Rubis Oméga et Soleil et Lune. Ce Pokémon Super Collection sortirait en mars 2021 pour les 25 ans de la licence.Alan Wake pourrait donner de ses nouvelles très prochainement. En effet, certaines personnes qui suivent la page Facebook Old Gods of Asgard ont vu que la photo de couverture a été mise à jour, alors que la page été inactive depuis plus de 10 ans. (Remaster ou suite ?)Dernière rumeur. Selon une annonce d'emploi, le premier jeu de Ghost Story Games (nouveau studio de Ken Levine) est en "phase de production avancée". Ce nouveau jeu serait un jeu de science-fiction, avec des éléments de RPG.