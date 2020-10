Et vous, impatient ?à partir de demain, plus que 5 semaines d'attente !!!! Pourquoi on doit attendre le 19/11 et pas le 12 comme tout le monde ...Depuis le 9 septembre, ps4 vendue ! 5 semaines que je me tape Rocket League sur PC (crossplay avec des potes ps4), bon ... je joue 1h30 3soirs par semaine mais je commence à avoir ma dose là ...J'ai fait la moitié du chemin !! 5 semaines sans console, encore 5 à tenir !!! Je peux le faire !!!Vite la NEXT GEN !!!