Wow, on peut carrément monter des films en dolby vision directement sur l'iPhone, c'est complètement insane pour les vlogset c'est que 1159 €, quand une Go Pro 9 coute 480... La caméra uniquement ! Je suis hypé !Si, vraiment, ça respecte ses promesses, ça deviendra ma nouvelle caméra, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon EOS 100D et mon Lumix TZ80 (4K) depuis que j'ai mon S8+ ^^' !PS : Déjà 1,4 millions de vues pour la pub de l'iPhone 12, qui risque de dépasser le reveal de la PS5, c'est Insane !La conférence, elle, atteint les 15 millions de vues !!!

posted the 10/14/2020 at 04:02 AM by suzukube