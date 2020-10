J'ai enfin reçu 2 avoirs de la part de Thai Airways pour un total de + de 700€ valide jusque Décembre 2022. Si je ne les utilise pas, je pourrai demander le remboursement 6mois avant la date d'expiration (pas avant), soit à partir du 31 Juin 2022. Bon, d'ici là, j'aurai déjà visiter la Thaïlande.J'ai du attendre donc + de 7mois pour obtenir ces avoirs (voyage Mi Mars annulé). Bon courage à ceux qui attendent encore ^^, bon après je n'ai pas lâché l'affaire, vous me connaissez ^^ même 2ans après j'aurai réclamé mon argent ^^ à l'usure donc !!! Ne lâchez pas l'affaire ^^

posted the 10/13/2020 at 03:22 PM by ioop