pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à carrefour (je rappelle le prix de lancement : 53,49€ à carrefour + 10€ offerts), mais faut la carte carrefour pour les 10€ !Donc à la fnac c'est 64,99€ + 15€ offerts livré + bonus de préco probablementPas le meilleur deal mais c'est déjà mieux que de payer 79,99€ le jeu !Il me reste 217€ de mes cartes bonifiées, je vais surement préco très prochainement ce Cold War, je ne pense pas qu'on aura une meilleure offre à la fnac.

Like

Who likes this ?

posted the 10/12/2020 at 04:37 PM by ioop