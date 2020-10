Hello tout le monde,



Après vous avoir diffusé un TOP 20 des meilleurs jeux exclusifs Playstation 4 en Août dernier, j'ai eu pas mal de retour de la part de la communauté Gamekyo sur des jeux à retirer, ou à mettre, ou même à décaler dans mon classement.



J'ai essayé de prendre en considération l'ensemble des commentaires, pour refaire un TOP 20 PS4 pour le mois d'octobre.



Je précise tout de suite : exclusifs, ça veut dire non présent chez la concurrence (donc dans le cas de la console de Sony... ça suppose que ce n'est pas présent chez Microsoft ni Nintendo), et donc pas non plus sur PC (environnement windows 10). Donc exit Death Stranding et Horizon Zero Dawn malgré que chacun présente des qualités.



Voici donc le classement que j'ai établi pour chacune des consoles de la génération actuelle. En attendant la prochaine...



Voici les 3 classements :