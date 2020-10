Et bien si c'est votre cas, sachez que... Genshin Impact le permet !J'ai pu tester avec un pote le multijoueur, et c'est relativement stable, on peut interagir avec les combos et explorer le monde. On peut également faire quelques donjons, mais mon niveau est trop bas par rapport à celui de mon pote, ça rend le tout cheaté (déjà que j'ai Qiki et Jean lol), mais ça reste agréable comme jeu pour chiller et discuter (bon j'aimerais bien faire du Among Us, mais regrouper 10 potes geeks c'est hardcore)En plus de sa D.A. sublime, qui s'éloigne bien plus qu'on ne pourrait le penser d'un Zelda dans la suite de l'histoire, son système de Gacha, qui donne envie de continuer l'aventure pour looter de quoi faire de nouveaux tirages (et de montrer aux potes les persos 5 étoiles qu'on a gagné), je dois avouer que je suis tombé complètement amoureux du jeu O_o !Je pense même que c'était le chaînon manquant en JRPG et MMORPG : la possibilité de jouer en ligne en parcourant ce monde est carrément top ^^ ! J'en oublie le côté free to play du jeu, de façon récurrente... C'est paradoxal, mais je ne suis pas non plus collectionneur : effectivement, vouloir TOUS les persos du jeu (ou un en particulier, certains 5* ont un tau de drop de 0,8%) risque de vous coûter TRES, TRES cher ^^ !Pour vous lancer dans l'aventure : https://genshin.mihoyo.com/fr Mon ID {serveur US} : 608047708Code pour des Gems Gratuit : GENSHIN1006U