Microsoft signe un accord stratégique avec la maison mère de Micromania



Microsoft et la chaîne de magasin GameStop, propriétaire de Micromania-Zing, ont annoncés la signature d'un partenariat stratégique. Un événement important pour Xbox.



GameStop est une chaîne de magasins dédiée aux jeux vidéo bien connue des joueuses et des joueurs en Amérique du Nord, souvent décrite comme l’équivalent de notre Micromania national. C’est peut-être cette ressemblance qui a poussé GameStop à racheter Micromania en 2008.



C’est donc avec cette information à l’esprit que l’on est forcément attentif aux choix stratégiques de GameStop qui peuvent avoir des conséquences importantes pour Micromania. Alors quand Microsoft annonce avoir signé un partenariat clé, on lève l’oreille.



Le communiqué de presse de GameStop est tombé dans la soirée et décrit les termes de cet accord pour les prochaines années. Toutes les branches de Microsoft semblent avoir une part du gâteau.



D’abord GameStop va intégrer son infrastructure avec les solutions de Microsoft pour les entreprises comme Dynamics 365, qui est, pour faire simple, un service de gestion des données clients, de la vente au support.



Cela sera déployé à l’ensemble des magasins GameStop, tout comme Microsoft 365 et Microsoft Teams qui seront utilisés par les 30 000 collaboratrices ou collaborateurs. Le communiqué mentionne aussi qu’ils seront équipés d’appareils Surface pour proposer « une meilleure expérience client en magasin ».



Évidemment, on parle de magasins de jeux vidéo et la Xbox fait donc partie de l’accord. Plus précisément, les magasins GameStop proposeront l’offre Xbox All Access qui permet de payer sa Xbox avec un abonnement Xbox Game Pass sur 24 mois, à crédit.



Avec cet accord, Microsoft s’assure donc un client important pour ses solutions de cloud en entreprise face à Google ou Amazon, et en profite aussi pour maximiser sa présence dans le jeu vidéo dans les magasins physiques.



En juin, Microsoft avait en effet annoncé la fermeture définitive de sa propre chaîne de magasins, les Microsoft Store. Ces nouveaux accords assureront une présence de la firme en magasin. Difficile de savoir comment cela se traduira pour Micromania. La chaîne française a annoncé qu’elle proposerait l’offre Xbox All Access en magasin, sans détails pour le moment.