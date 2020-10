Sur le site officiel PlayStation américain consacré au service après-vente, Sony vient de détailler la marche à suivre pour récupérer et installer sur PS5 la mise à jour next-gen des jeux PS4 qui en bénéficient. Le constructeur explique ici le processus pour les jeux physiques ainsi que pour les jeux dématérialisés :



Mise à jour des jeux PS4 physiques éligibles sur une PS5 dotée d'un lecteur de disque :



Se connecter à son compte PSN sur PS5 (ou en créer un) ;

Insérer le disque de jeu PS4 éligible dans la console ;

Se rendre sur le hub du jeu PS4 concerné ;

Sélectionner la mise à jour sur le hub et passer en revue cette dernière ;

Sélectionner télécharger pour récupérer le contenu PS5 (dans le cas de mises à jour payantes, c'est ici qu'il faudra acheter cette mise à jour) ;

Une fois le téléchargement terminé, il est possible de jouer à la version PS5 dématérialisée en insérant le jeu PS4 dans la console. Ce dernier doit être conservé dans la console pendant toute la session de jeu.



Mise à jour des jeux PS4 dématérialisés éligibles sur une PS5 dotée d'un lecteur de disque ou sur une PS5 Digital Edition :



Se connecter à son compte PSN sur PS5 (ou en créer un) ;

Trouver le jeu PS5 concerné sur le PlayStation Store puise se rendre sur son hub ;

Sélectionner la mise à jour sur le hub et passer en revue cette dernière ;

Sélectionner télécharger pour récupérer le jeu PS5 (dans le cas de mises à jour payantes, c'est ici qu'il faudra acheter cette mise à jour) ;

Une fois le téléchargement terminé, il est possible de jouer à la version PS5 du jeu.



Bon tout cela me paraît logique, je voyais ça comme ça et là c'est officiel.