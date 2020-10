L'artbook de Kirby va débarquer en Français dès le 19 Novembre grâce à Mana BookSi c'est le même que celui du dessus, il y aura pas moins de 272 pages.Kirby Fnac 29.99€ Amazon 29.99€Tout l'art de Rocksteady FNAC 15€ Amazon 15€Tout l'art de Rogue One FNAC 15€ Amazon 15€Tout l'art du Réveil de la Force FNAC 15€ Amazon 15€

posted the 10/11/2020 at 01:20 PM by leblogdeshacka