Développé par Rockstar San Diego et édité par Rockstar Games, Red Dead Redemption est le nom de l'un des jeux vidéos les plus en vogue aujourd'hui ! Red Dead est l'une des rares séries de jeu représentant le western de nos jours. Comme tout jeu traitant de ce thème, le joueur incarne un cow-boy ; toutes ses composantes sont également retrouvées ici, telles que la bande-son, parfois issue de grands noms du cinéma tels que Ennio Morricone, l'ambiance, l'environnement (essentiellement désertique), ainsi que l'époque, reflet de l'histoire des États-Unis à travers la conquête de l'Ouest. Autant que pour la qualité de son gameplay et de son image, le jeu est apprécié pour la bande originale qui accompagne des millions de joueurs tout au long du jeu.

