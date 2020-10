Un très beau coffret de livres Star Wars va débarquer. Celui-ci rassemble les différents artbook sorties il y a quelques années dans un seule et même coffret.Les guides ultimes dans l'univers de l'univers Star Wars, parfaits pour les aspirants Jedi, les rebelles, les chasseurs de primes ou même les Sith!Les secrets de la galaxie Star Wars ont été enregistrés dans une série de manuels et de guides créés et gardés cachés par l'Ordre Jedi, les Sith, la Guilde des chasseurs de primes et l'Empire lui-même. Cet ensemble rassemble les quatre livres du monde richement illustrés dans une bibliothèque personnaliséeLe chemin JediDu combat au sabre laser à la maîtrise de la Force, ce manuel tel que transmis de Maître à Padawan présente les secrets de l'Ordre Jedi. Les connaissances et la formation contenues dans ses pages ont façonné des Jedi tels que Yoda, Obi-Wan Kenobi et Anakin et Luke Skywalker.Le livre des SithDes fragments de cinq textes présumés disparus par les légendaires seigneurs Sith ont été retrouvés et collectés. Avec le propre manifeste de Dark Sidious, ces documents donnent un aperçu de la philosophie et des moyens de libérer la puissance du côté obscur.Le coffret du jeu Star Wars Jedi Fallen Ordre est en promo et passe a 55€