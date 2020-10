Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Pour ceux qui ne connaissent pas, Deus Ex Silicium c'est une chaine francophone dédiée à l'électronique et

à la science des semi-conducteurs, voici son analyse rapide sur la vidéo de démontage de la PlayStation 5.

Premier constat : il semble impressionné par la qualité de fabrication et les choix opérés par Sony.







■ CPU AMD Zen 2 : 8 coeurs & 16 threads @ 3.5 Ghz.■ GPU AMD RDNA 2 @ 2.23GHz pour 10.3 Tflops.■ Prise en charge du Ray Tracing de façon Hardware.■ SSD 825 GB @ 5.5 GB/s.■ 16 GB de GDDR6 sur 8 puces de 2 GB @ 14 Gbps.■ Support de la 8K.■ Support du 120Hz.■ Support de l'audio 3D.■ Ventilateur de 120 x 45 mm.■ Double dissipateur (radiateur) dont un grand format.■ Du métal liquide au lieu de la pâte thermique pour une meilleure durabilité.■ Attrape-poussière.■ Amortisseurs de vibrations au niveau du lecteur blu-ray UHD.■ Emplacement facile pour l'ajout de stockage SSD M.2.■ Manette DualSense avec retour haptique et gâchettes adaptatives.■ Rétrocompatibilité PS4.■ Bluetooth 5.1 & Wi-FI 6.■ 4 ports USB (dont 1 en Type-C).■ Prix : 499$/€ pour la standard et 399$/€ pour la digital edition.■ Date de sortie : 12 et 19 novembre prochain.