Bon ok ... c'est seulement FifaPour le bon plan, carte fnac+ gratuite pour les adhérents fnac classique, pour cela il suffit d'ajouter un ebook gratuit ainsi que la carte fnac+ dans le panier, elle passera donc gratuite. 1an donc de Fnac+ gratuit (livraison express en 24h gratuite pendant un an donc, donc du day one pour chaque préco par exemple, voir un jour avant). N'oubliez pas de désactiver le renouvellement auto de la carte fnac+. Dépêchez vous avant que ce n'est plus valide !la carte (à ajouter au panier) : https://www.fnac.com/choisir-carte le ebook gratuit : https://www.fnac.com/livre-numerique/a10742547/Marcel-Idiers-L-Homme-au-stylo?ectrans=1#FORMAT=ebook%20?awc=12665_1602254329_a55b1f68e66f621ef80544e992dadae8&Origin=Awin169249