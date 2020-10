Pour la prochaine Mini, nous envisageons tout ce qui a été imaginé par tout le monde. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous allons tout produire. Nous pensons également à des projets auxquels personne n'a pensé. Ces projets nécessitent de grandes quantités d'argent. Nous travaillons donc d'abord sur ceux qui ont concrètement le meilleur potentiel commercial. Bonne nouvelle pour les fans occidentaux de SEGA, Yosuke Okunari indique clairement que le prochain projet sera commercialisé de manière globale, contrairement à la Game Gear Micro sortie uniquement au Japon.

il va même jusqu'à mentionner la Dreamcast

La Game Gear Micro n'est sortie qu'au Japon. Lorsque nous ferons la prochaine, je me dis que l'envergure du projet sera bien plus importante étant donné que nous aurons le regard tourné vers le monde entier. Nous ne serons donc pas capables de la sortir à cette époque l'année prochaine, ou deux ans après la sortie de la Mega Drive Mini. Nous ne pouvons pas la produire si rapidement (rires).



Je pense que pour la prochaine, nous pourrions nous tourner vers un concept proche de celui de la Mega Drive Mini. Si je devais donner des noms, je dirais qu'il pourrait s'agit d'une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini...

À noter qu'en citant explicitement la SG-1000 et la Dreamcast, Yosuke Okunari cherche peut-être volontairement à mettre sur une mauvaise piste.

Gameblog

Le magazine japonais Famitsu, relayé par le toujours très réactif blog ryokutya2089, a eu l'opportunité de s'entretenir avec Yosuke Okunari de SEGA. Au cours de cette interview, l'avenir des consoles mini de l'éditeur japonais a été évoqué. Le producteur, qui a plus récemment supervisé la création de la Mega Drive Mini, explique que SEGA n'en a pas fini avec les consoles mini. Et selon lui, de nombreuses possibilités sont sur la table (propos traduits par le site Siliconera) :Et même s'il affirme que de nombreuses possibilités sont envisagées, ses déclarations sur l'envergure du prochain projet laissent entendre que SEGA a déjà une idée concrète de ce qu'il va proposer. Histoire de mettre l'eau à la bouche de fans de la firme au hérisson pressé,Pour info, la SG-1000 est la console qui a servi de base à ce qui est devenu par la suite la Master System commercialisée en occident.À noter également qu'après avoir évoqué ces deux consoles, le producteur a également plaisanté en évoquant des bornes d'Arcade totalement impossible à reproduire au format mini.